浪漫勇士出戰　四重彩四連環多寶$280萬！

嚟緊周六及周日有強勁海外賽戲碼供受注！內版W07刊登唐加士打賽馬日及大阪盃賽事分析。至於周六晚上9時45分起轉播的杜拜世界盃賽馬日7場，香港馬王「浪漫勇士」出戰S2-5杜拜草地大賽1800米，留意此場四重彩及四連環多寶有280萬元，同時在S2-5及S2-6場次，孖T亦有多寶50萬元！香港代表尚有羅廐「知足常樂」跑S2-1高多芬一哩賽泥地，以及蔡廐「嫡愛心」進攻S2-2阿喬斯短途錦標1200米，俱有望揚威！

《彩報》記者黃子榮作現場直擊，沈集成、蔡約翰及羅富全受訪時均展現出信心。S2-1高多芬一哩賽，羅富全透露鞍上人麥道朗已為「知足常樂」進行快試並感到滿意，慶幸抽到2檔可跟前跑，相信有着數。S2-2阿喬斯短途錦標1200米，蔡約翰大讚杜拜馬場設施完善，適合香港賽駒遠征，而「嫡愛心」快跳走勢很好，食欲亦無問題，他更自信表示「嫡愛心」在港跑直路賽已展現過能力，抽9檔早段暢通，相信可以交出好成績。

S2-5杜拜草地大賽1800米，「浪漫勇士」抽得9檔起步，沈集成說：「『浪漫勇士』跑法彈性且前仗已在美丹馬場贏出傑貝哈特錦標，現時馬匹狀態很好，我充滿信心！」S2-6杜拜司馬經典賽「桀驁之戀」連勝3仗氣勢盛，而在上仗擊敗「浪漫勇士」的「青春永駐」，則會出戰S2-7杜拜世界盃，練馬師矢作芳人相信2000米更合發揮。