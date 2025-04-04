今季五班首次跑2000米 邊位騎師跑長途最靠譜

周日頭場賽事，分屬今季首場五班2000米，由於水鬥水最低班次，已經好難講求優勝劣敗，仲要講求馬匹氣量，練馬師要部署贏呢啲低班長途場合，真係可以講傷盡腦筋，起碼鞍上配搭，就已經一個好講究嘅因素。

正係馬圈老生常談：跑長途要買歐洲騎師，雖然唔係話絕對，但以歷來在港策騎嘅歐洲騎師，2000米以上途程頭馬為數唔少，先講谷草目前最長途嘅2200米，新鮮熱辣就有班德禮贏「銀進」，甚至剛剛完約嘅麥當能，在港唯一溫拿，就係「樂祝鳥」贏呢個路程。

講番今次移師沙田2000米，全場歐洲幫只有艾兆禮同法國孖寶，反而班德禮就焦坐騎，以呢三位嘅級數，艾兆禮當然係重量級，近期手風大順，而佢跑長嘅成績，都唔使多介紹，今季剩係得佢可以拍住潘頓同麥道朗，可以分別響田草2000米、谷草2200米兩個路程有馬贏。

對於呢次重新接手「齊歡聚樂」，五班馬表現失準，同場各駒都係五十步笑百步，以上場泥地敗績，當然可以抹咗佢，曾經響1800米偷襲失手，畀同場「烈火駿馬」所擒跑亞軍，經過連場落敗評分下調，目前呢個分，形勢一片大好，以戇豆先生跑長途級數，排埋個有利1檔慳位推進，機會當然唔可以睇少。