丁冠豪搶分　搵到潘頓幫拖！

踏入4月，丁冠豪雖然未擺脫練馬師榜尾位置，但累積了10場勝仗，距離14W達標資格愈來愈接近，護級漸見曙光，為免夜長夢多，練者繼續強陣搶分。周日賽事共遣8駒，最矚目當然是「魯班精神」由潘頓掛帥，練騎季內首度合作，加上福將班德禮再騎「閃光燈」及霍宏聲重新接手「聚風雲」，俱可視為搶胡籌碼。

由於近兩季兵源銳減，丁冠豪與潘頓合作寥寥可數，上季只錄得4次合作卻全告落敗，騎者自前季2023年6月7日谷草夜賽，為丁廐「維港奔流」贏馬之後，相隔近兩年再有實力馬「魯班精神」合作，練者積極護級，搵到最強配搭擺明車馬。

第6場「魯班精神」上季由四班起步一出即勝，其後再勝升上三班，依然連場接近，總是與頭馬無緣。今季9戰陣上形勢被動，卻鮮有脫節走勢，上仗配金誠剛排9檔全程外疊毫無遮擋下推進，仍能保住一席季軍，練者今次找來潘頓力求交代，無奈再次遇上外檔宿命，寄望一哥能夠以刁鑽走位克服，鬥志則毋庸置疑。

閃光燈望反敗為勝

丁冠豪馬房另一搶胡希望是第5場「閃光燈」，班德禮已成為馬房福將，至今3W由開齋的「大將鵰神」、到「大浪圖田」與「閃光燈」全屬冷品。「閃光燈」上仗勝後再戰起步一般，結果後上不及只跑獲季軍，今次再遇上仗頭馬「天星」，由讓6磅變為受讓2磅，有望反敗為勝，為馬房帶來重要勝利。

值得留意尚有第4場剛戰上名的「聚風雲」，季內一直由班德禮主理，丁冠豪今番轉用另一贏馬拍檔霍宏聲，配搭變換為馬匹帶來新鮮感，續爭勝途1600米，且看能否有所突破？