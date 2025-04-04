布宜學李慕華異口同聲　浪漫勇士唔係贏梗！

法國好手李慕華不諱言周六舉行的1800米一級賽杜拜草地大賽，當今日本中距離出色佳駟在面對「浪漫勇士」的情況下，將會是歷來遇到最重大的挑戰。然而，李慕華也不排除「浪漫勇士」也有被擊敗的可能。

本周末，「浪漫勇士」將面對多匹全球良駒的挑戰，包括來自日本的「自由島」、「神志勇進」、「寬道路」與「名將田原」，以及去年此賽盟主「送達駒」與另一匹曾勝出一級賽的愛爾蘭馬「威國之榮」。

李慕華將夥拍「寬道路」問鼎杜拜草地大賽，他相信這匹出賽經驗較淺的雌馬，可望能對「浪漫勇士」構成重大威脅。李慕華說：「牠昨日的晨課表現給予我甚佳的觀感，牠是匹頗具質素的雌馬，我認為上仗的一哩途程稍為嫌短，今次跑多200米必會更合其發揮。馬兒加速力強勁，今次是牠今年第2次上陣，相信牠會有出色表現，即使今仗對手甚強，我仍認為牠必屬爭勝要角。」

另一方面，布宜學對曾4捷一級賽的「威國之榮」也寄予厚望。布宜學表示：「上仗之後馬兒已有充分休息，相信牠可以交出進步表現。無疑今仗有『浪漫勇士』在陣，牠將會是強勁的對手，而其他賽駒也非泛泛之輩，但『威國之榮』一直能全力以赴並交出其最佳水準，牠是匹易於駕馭的馬，在一級賽中亦已有佳績為據，牠或者是較受低估的一駒，但牠今仗確有力挑戰『浪漫勇士』。」

布宜學也會夥拍「堅信」角逐1200米一級賽阿喬斯短途錦標，與香港賽駒「嫡愛心」同場交鋒。布宜學說：「練馬師包紀耀對馬兒的狀態感到十分滿意，此駒近仗已一再在一級賽中跑得接近，如最終能在一級賽中取勝也屬意料之中，我認為快地及直路1200米將甚合牠發揮。短途馬在牠這個年齡仍會不斷進步，體格上也會繼續成長，牠看來正屬於此類。」

與此同時，羅富全對「知足常樂」的狀態感到滿意，此駒將列陣泥地二級賽高多芬一哩賽。羅富全說：「牠前往杜拜前，在港進行了一課試閘，表現相當出色。馬房領班報告馬兒食欲甚佳，吃清飼料，甚為適應杜拜的環境，這些都是好現象。今次排檔理想，我們應可緊隨領放馬匹競跑，希望牠到時出閘迅速，再視乎有否其他對手爭奪領先，如沒有的話，我們也樂於領放。」

羅富全續說：「如果能夠贏馬的話當然是最好不過，每位派馬遠征的練馬師都希望能奏凱而回，為港爭光。」