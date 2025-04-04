南非上位王繼續聲聲聲！

論今季南非騎師表現，霍宏聲肯定是目前最搶鏡一位，今季成績再加上「祝願」於4歲經典系列3關賽事，取得1冠2亞彪炳戰績，固然名利雙收，騎者季內所得的5,511萬總獎金，已經超越來港第2季所得4,929萬獎金收入，甚至乎現時贏至33W，要突破單季個人35W歷來最佳頭馬數字已全無阻力，周日賽事分別有實力坐騎「妙算高歌」與「一定超」分途出擊，已有機會造就其繼續挑戰新紀錄。

霍宏聲來港策騎踏入第4季，相比起同鄉希威森一連兩季從高峰滑落，又或是董明朗處於掙扎邊緣，聲仔穩紮穩打表現來得更實際，今季得到廖康銘信任支持，絕對是最佳回報，騎者今季三分之一頭馬出自廖廐，合作默契毋庸置疑，周日精兵合作一匹「妙算高歌」，機會更是不容忽視。

列陣周日第8場第四班1400米之「妙算高歌」，上季壓軸一戰於田草一哩一放到底贏馬，踏入今季馬房固然寄望甚殷，豈料季初熱身一仗接近後，健康遇上挫折，廖康銘刻意安排北上從化休養秘密練兵，1月至埋門已於當地試過5次閘，其中有兩次更係由霍宏聲親自考驗，在今場絕大部分質新馬鬥進度場合，「妙算高歌」休後復出大可變身。

一定超潛力豐厚

至於在第3場四班1200米與游達榮合作之「一定超」，上場賽後霍宏聲解釋馬匹初出關係，走勢相當稚嫰，直路內閃下出現受困情況，然而馬匹已經展現亮眼走勢，一如「妙算高歌」同樣遇上質新對手鬥進度場合，以此駒潛力，仍屬騎者數胡籌碼。