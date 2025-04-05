【分秒在握】捲土重來再拼搏

蔡約翰三爬兩撥已升上練馬師榜首，不過現時排第2的希斯，似乎亦未認輸，暫以39W落後蔡約翰6W，兩者剛周三都食白果，來到今次各有牌面馬在手，且看誰能贏得較多了。其實來到季尾階段，要爭成績，就要鬥旗下馬進度，其中3歲列陣第8場四班1400米的「紫荊拼搏」，就值得優先留意。

相信大家對「紫荊拼搏」的綵衣都不會陌生，馬主陳李妮在外地及香港都養有不少賽駒，其中運來港的，更不乏名氣大身價高之輩，不過今次介紹的「紫荊拼搏」卻是例外，以自購新馬身份來港，不過無論係賽前試大閘，又或者陣上實戰，馬匹都交出好走勢，看來亦應是揀手貨。

來港初次上陣的「紫荊拼搏」，一出就跑1400米，對一匹全無作賽經驗的質新馬而言，其實難度頗高，但此駒排13檔全程走三疊之下，居然亦追回第2只負於「安泰」，而被其拋甩的蹄下敗將「滿心星」及「馬鳳凰」等，再出已順利勝出，反映賽事水準不俗。

亦因此，「紫荊拼搏」經歷心律不正退出後，上仗依然被捧為2.4倍大熱門，但馬匹入閘後起擒前腳置於閘門上，拉出檢查後決定上陣，但出閘後隨即因為外側「超越夢想」起步跪一跪，再內斜壓入，而「紫荊拼搏」被碰撞後自然要力騎頂住本身位置，如是者馬匹上了口搶前，入到直路最後100米就無以為繼轉弱跑8而回，經歷了一次不能作準的敗仗後，捲土重來小心施回馬槍。

■長風