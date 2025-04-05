聽日捧秋陽子嗣過三關！

香港馬主莊友堅太太羅琪茵近期旺氣迫人，先有名下嘅「百賀飛駒」在港首W即贏香港打吡大賽，之後輪到另一匹愛駒「直線力山」爆冷贏主席錦標。講起莊生，佢喺澳洲都養過唔少佳駟，最出名應該係贏過5項一級賽嘅「秋陽」(The Autumn Sun)，後駒退役後轉任種馬，近年已經有佢嘅子嗣來港服役，聽日沙田賽事，正正有3匹「秋陽」子嗣出賽，分別係第3場「林寶精神」、第8場「金風萬里」同埋尾場「首飾天空」，隨時可以過3關贏晒。

先講吓初次上陣嘅「林寶精神」，出自廖康銘馬房，喺2023年新西蘭兩歲馬拍賣會以20萬紐元成交，去年11月初抵港後，適應算快，加埋試咗4課大閘，埋門兩課走勢吸引，已有作戰狀態，初出已要留神。

至於第8場「金風萬里」跑咗兩次都被熱捧，無疑兩次出閘反應一般，為針對呢個毛病，埋門再由潘頓試多課泥閘，起步無咁慢，沿途走得輕鬆，今次冠軍騎師肯再騎，應該有啲把握。

尾場「首飾天空」已出賽4次，取得2冠1亞1殿，剛戰升上三班跑1400米後上不敵「康樂高球」飲恨，今次重配贏馬拍檔布文，自然更予人信心，增程跑一哩穩守尾門。