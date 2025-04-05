利敬國不當言論審結　罰錢罰停賽兼要道歉

南非賽會馬昨日再次展開研訊，就騎師利敬國於3月26日德班維爾賽事期間，在接受電視傳媒發表不當言論展開研訊，雖然當事人否認言論有詆譭成份，最終競賽小組仍判其有罪，需對事件負上責任，被罰停賽兼罰款，兼要作出公開道歉。

就競賽小組今次判決，認為利敬國發表不當言論事態嚴重，除了打擊馬會公信形象，更為南非賽馬業界惹來負評，需要接受懲罰以儆效尤。競賽小組頒布期限，需在判處後計10日之內，利敬國要向南非賽馬會公開道歉。

而就其餘停賽罰款兩項，因應所犯賽事條例，利敬國就今次不當言論事件，量刑停賽90日，當中30日為強硬執行，其餘60日停賽，如在三年之內，未有再干犯相同條例毋須執行，尚有罰款定額10萬蘭特，除25,000蘭特為硬性罰款，75,000蘭特同樣三年內不再犯同樣可獲轄免。

考慮到利敬國於3月26日起，已經執行佢嘅21日停賽期，至4月4日實際停咗9日，兩項罰敗以同期執行為量刑，利敬國罰停將停賽令，會以3月27日起計算至4月26日後，便可刑滿再次披甲，但大前提還需視乎利敬國是否肯公開道歉。

然而今次事件尚未完結，由於引發全場罷跑風波，南非賽馬會將會另訂日期進行聆訊。