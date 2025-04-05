【分分制勝】天空中「雲」彩綻放

第10場三班1600米，近兩匹3歲馬角逐同班同程賽事，「米奇」與「錶之宇宙」均後上取勝，今次輪到另一匹3歲戰駒「首飾天空」增程挑戰難度，跑法也是留前鬥後，看腳法應可勝任，只嫌賠率可能偏熱。刻意扒冷，不妨一敲田泰安坐騎「桃花雲」。

「桃花雲」至今兩捷，俱於田泰安胯下建功，足證人馬最合拍，不過自從去年3月尾贏過之後，已一連12仗拚敗，表現持續不振。但細心留意，此駒上仗交予麥道朗客串，跑來充滿力量，姿態顯著不同，可惜末段準備發力之際，被前面馬匹所擋，欲衝無從，鞍上人見大勢已去，也沒再過度催逼，實際消耗不大。

隱約可見狀態重新撻起，馬匹備戰工夫亦全面升級，賽前連跳8課之餘，其中3月26日更與「加州星球」聯袂彈泥閘，爆發力當然不及高分廐侶，惟臨過終點幾步，「桃花雲」側起馬頭愈撲愈前，翻步貫勁，惹人好感。

這匹東廐馬在田草1600米跑過17仗，累積1冠1亞5季，上名率不差，雖然季內3戰同程全負，但由湯普新策騎一仗，所造締速1分33秒99已是今場中最快，證明本身中距離性能仍是最佳，如今已由最高位91分降至目前74分，近乎一個班次減幅，交回應有威力，足以在此組中獨佔鰲頭。

■明治朗