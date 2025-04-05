【張基焦點】觀萬物進度可人

徐雨石目前有10場頭馬，尚欠4W就可以畢業，周日田戰徐廐出3駒，「觀萬物」屬少數馬房內進度來得比較理想的質新馬，不能忽視。另外，「永勝金駒」減分已多，田草2000米有根據，丁廐今日強陣，要防。「文明福星」上仗落到五班搏失後，復課操練積極。「開心五月」增程跑1600米肯定更有把握，今場形勢比較有利，可以補中。

第8場四班1400米，「觀萬物」台型吸引，只出賽4次，初出跑田草1200米已後追接近，翌仗綁脷上陣毫無表現，之後增程跑1400米除綁脷帶卻跟後面，結果追至第5名，剛戰賽前落大雨，入直路掟出外疊蝕位追，只輸兩乘許再得第5名，今次體重再增加，以徐廐馬而言屬好現象，操練跑姿吸引，再跑1400米可補中。

第1場五班2000米，「永勝金駒」上季曾於四班同程得季軍，賽績有根有據，今季初跑1800米取亞季各一表現不差，但始終一直未有再跑2000米，其後演出一般，同時換來大幅減分，今次回師2000米負輕磅抽好位，隨時可助丁冠豪起頭纜。

第2場五班1400米，「文明福星」上仗落到五班輸得遠，主因是沿途無遮擋兼搶口，復課試兩課大閘無問題，朝早所見狀態夠弗，今次抽好檔，在五班始終有點優勢，可以變身。

第4場四班1600米，「開心五月」愈跑愈弗，剛戰賽前落大雨令場地起變化，取得季軍不算差，本身應是一匹均速一哩馬，今次增程抽好檔，預計無馬走，形勢有利可扳回一仗。