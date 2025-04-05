【進階選項】紫荊拼搏打真軍

希斯馬房今季有鎮倉寶「嘉應高昇」累創紀錄，本應挑戰重奪冠軍寶座形勢大好，但近期攻勢不似預期，近5次賽事就只贏這匹新短途王。周日賽事馬房出馬8匹，幾匹質新馬如「文明福星」、「嘉冠王」、「天星」及「紫荊拼搏」均站在取勝邊緣。

第8場四班1400米，「紫荊拼搏」初出已於同程排13檔不敵剛征服三班的「安泰」，季軍「滿心星」其後表現亦佳，賽事水準絕對不弱。1月因心律不正退出，即使上場身處較弱組別加上排內檔，臨場亦熱至2.4倍，結果守好位下表現失望。除入閘煩躁外，亦無太多藉口。在澳洲，不少「夏姆斯獎」子嗣性能偏長，亦非特別早熟，「紫荊拼搏」3歲仔初出上名前景必佳，賽前考閘於谷草試1200米，末段楊明綸一畀交出極強衝刺，觀感比上仗前大有改善，換上希威森倘出閘順利守到好位，可見真章。

第2場另一希廐戰馬「文明福星」，上仗初跑五班配潘頓，臨場4倍但全程所見根本未有真正發揮。賽後騎者解釋沿途搶口、無遮擋、墮退。這一役走位與之前完全不同，儼如自由奔放競跑，除非馬兒是大超級，否則神仙亦難變。敗後再試兩課大閘，首課從化一放而返，泥閘艾道拿接手末段沿欄追前甚多，以陣上最有威脅還是留前鬥後。今次抽到2檔起步，可輕鬆留守在前置馬之後鬥後勁，就像剛周三「金駿星」一樣，縱無半兄/半弟質素，但身處五班要贏一場交代應該不難。