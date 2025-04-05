【論戰天下】橡木城雷神強戰大阪盃

莫雷拉上周捧走高松宮紀念賽，如今多位日本前列騎師遠征杜拜缺陣，單計騎功在大阪盃已經贏晒。「橡木城」去年於阪神競馬場勝出櫻花賞，為莫雷拉取得在日本客串重要勝仗，雖然三冠雌馬餘下兩關只得亞、季軍，但年尾來港跑香港瓶亦得季，以3歲雌馬對年長馬表現來說絕對收貨。

「神威啟示」當年亦在4歲才踏黃金期，可預期「橡木城」今年表現會更進一步，再加上阪神競馬場過往2戰1冠1亞，路合可勝。

「寶徠歌劇」是上屆大阪盃冠軍，年尾挑戰有馬紀念賽第4似乎路程略長，但整體表現仍然可喜。對比上屆少了一場熱身，不過既然本身阪神跑3次全勝，場地特佳加上夠級數，5檔起步亦容易守在前列靚位跑，再贏一次亦不奇。

同樣因為李慕華遠征杜拜關係，「幸運銀幣」改由橫山武史操刀，4歲「高情厚意」子嗣6戰5勝，唯一敗陣是2400米日本打吡，其餘1600至1800米全勝，包括兩項最重要1800米二級賽每日王冠賽及中山紀念賽，以其腳法及上仗末段追勢，多跑200米問題不大，有力左右大局。

「駿天宮」去年首仗遠征杜拜司馬經典賽力拚之下得第4，今年決定留在本土上陣，鮫島克駿以往跑過3次1冠2季，2000米表面嫌短但亦曾贏過，計實力在日本亦屬一線佳駟，要防。