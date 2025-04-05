【三重彩地帶】激罕強陣　再起「風雲」

第4場四班1600米，「聚風雲」12月復出至今跑了5仗，上場終重新入位，體力用得不多而狀態逐漸跑起，上季尾46分掄元，現時已進入射程，丁冠豪今日8駒列陣，罕見大堆頭，戰意不用懷疑。

「開心五月」持續入前列而力爭首W，這類游廐馬通常勇往直前。「時時稱心」季內集中跑谷草，上場落班重返田草贏馬路程即交回水準得第3，唔轉程應再打硬仗。「東方飛影」之前兩場入位，身旁對手再出紛紛補中，屬強組賽績，勿因上仗之失而忽視。「九因歌」走勢漸入佳境，若然場地利追，後勁大派用場。

第10場三班1600米，「首飾天空」上場1400米受制形勢被放頭的「康樂高球」走甩，今次上試一哩針對愈來愈慢腳，布文騎番合拍度大大提升，蔡廐馬增程成功率亦高。

「久久為尊」上場跑嫌短1400米非出擊目標，仍後上如箭得第4，今次一哩合腳法得多。「本領輝煌」近仗爭泥地及谷草，表現不過不失，其實田草才是最耍家，3戰全上名。「晴王」上場1400米非強項也跑第4，評分回調後復具競爭力，回師5捷的一哩靜極思動。「皇仁歡星」之前四升三立即克服且贏馬姿態誇張，三班再贏遲早問題。■海東