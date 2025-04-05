【耀眼精選】新力超升配合攻勢出擊

第5場四班1200米，響總場次487同程跑1、3名嘅「天星」同「閃光燈」再鬥過，「天星」當日排最外檔，出閘唔算利落，正常情況下早段好大可能被迫出三疊會用多咗力。不過當日對面直路外欄場地似乎比內疊快，走外明顯爽過走內，而且呢場步速偏慢，「天星」帶出後去到臨入彎先慢慢揳番埋欄，賺完場地，再賺步速，最終與同樣初出排內1格嘅「海綠寶」包Q；至於蝕晒步速嘅「閃光燈」就響兩個馬位後跑第3名。

極度夢幻形勢可一應該不可再，「天星」今次唔會又再咁好彩，唔使受壓力自己跑自己，估計早段會有對手拍住同佢鬥，迫到有氣無掟抖，呢匹出賽經驗一隻手都數得晒嘅3歲仔，孭住頂磅好易犯錯，成熱門，攻擊之。

只要唔係又出現極端步速，正常情況下「閃光燈」應可反先，係QT嘅穩膽。買W嘅話，筆者會博吓初出嘅「新力超升」，呢匹生力軍響澳洲試過兩課閘都係早段搶頭，直路認真考驗下首名衝線。來港後6試大閘多數留後跟馬尾刻意教馬，名次唔顯眼，但已具基本作戰水準。

蘇偉賢今季先後有「康樂高球」、「假面騎士」、「膨才」同「勇闖高峰」等一出即勝，後兩駒今仗都有份列陣，相信「新力超升」會配合攻勢而來。