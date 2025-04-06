【分秒在握】大樹遮蔭任奔馳

今次第9場係兩雄相遇的局面，計星味或許「膨才」會較濃，但計及跑法彈性，似乎「神馳」更勝一籌，畢竟此駒近兩次贏馬一次極後追，一次放頭贏，大可因應形勢而調整跑法克敵制勝。

上季3戰近而未勝的「神馳」，踏入今季先兩度飲恨獲亞，不敵「開心樂園」及「博愛先鋒」，表現令人頗為失望。不過質新馬始終有進步空間，大前仗配布文出爭1400米，雖然要孭132磅，但留前鬥後之下輕取「深心星」，蹄下敗將翌仗立即補中，反映「神馳」的分量亦非同小可。

果然「神馳」勝後再出，雖然升上三班兼排10檔，但由於負123磅布文未能造磅，因此換上巴度執韁，鞍上人採取截然不同跑法，將「神馳」早早擺頭，結果入到直路愈走愈勁大炒對手近3個馬位而回，表現可以話有突破性進展。單看走勢，當然以為此駒係賺了慢步速放頭，但實際上並非如此，該場1400米首1000米造58秒1，比三班標準時間快了4線多，而此駒在不慢步速之下，末段竟可交出22秒7，總時間1分20秒8非常厲害，屬近5季三班同程中最快，試問手執這樣的賽績，又怎能不尊重？

上仗「神馳」首次挑戰1600米，跟前守好位上末段衝刺平平，或許是馬匹長力不足的緣故，今次重返兩捷1400米，遇上星味十足的「膨才」，賠率不會太乏味，換上蔡廐愛將艾道拿，信會全力爭取季內第3W。

■長風

第9場 2神馳 1膨才

4豐盛 5都靈星球