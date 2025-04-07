【蹄聲妙影】猴子都嚟黐餐　廂房啲嘢太好食？

最近馬圈頻頻發生猴子偷圖事件，將人哋嘅心血copy and paste，就算張相有公司水印，都畀呢班不法分子cut走，甚至搵佢哋自己個所謂賽馬專頁Logo去遮蓋個原裝公司水印，然後當正係自己作品去呃點擊，咁同做賊冇分別，唔剩只《馬場boss》，就連其他賽馬專頁都成為受害者，檢舉又檢舉，令人十分洩氣。

其實，網絡世界係有「轉載」呢樣嘢，圖片及文字的確可以copy and paste，但最緊要個post要表示番轉載自哪間傳媒，咁樣你就唔使左cut右cut咁辛苦，同時又可以宣揚賽馬，咁咪一家便宜三家着囉。

講開猴子，根據線人報料，尋日真係有隻猴子誤闖沙田馬場，話說開跑前兩三粒鐘，有職員發現一隻猴子衝咗入場，仲一度走咗去馬主廂房，好在時間尚早賓客未到，否則食食吓嘢，突然有隻猴子走嚟搭枱，真係會嚇破膽，而最後大聖爺見冇嘢食就逃之夭夭了！

初步提供:

第一場(4)威威父子+(7)傳承者

第六場(6)勁者+(12)電訊驕陽

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星