【賽馬以外】攰了　抖一抖係好事！

跑馬呢家嘢，畀人窒住度氣真係好蝕底。好似啱啱禮拜六杜拜世界盃賽日，唔少人覺得麥道朗孭晒鑊，但公平啲講真係唔關騎師時，唯一嘅小插曲就係，筆者印象中睇過一條片定係文，內容講麥道朗賽日準備入場杜拜美丹馬場時，畀當地啲工作人員攔住唔畀入，搞咗一輪先掂，就係咁樣窒一窒，麥道朗真係諸事不順，「知足常樂」食沙唔願跑包尾而回，「嫡愛心」就踢到人地後腳戰死沙場。其實咁完輸完兩場，筆者都覺得有啲不妙，但心諗「浪漫勇士」咁犀利，同場對手又唔係特別功，應該冇咩問題啩，點知都係衰埋飲恨，最慘大家都睇到人馬都拚至最後一步，無得怨。

總結「浪漫勇士」今次中東之旅，如果事前同大家講，呢匹香港馬王亦拎到1冠2亞，相信大部分人，甚至沈集成同馬主劉栢輝都會收貨。始終首次遠征當地，同埋整個過程足足有4個月，當中亦試過初跑沙地，難度分極高下跑3仗非冠即亞，已經好出色。只係中東第一站傑貝哈特錦標贏得太輕鬆，再加埋沙特盃嘅精彩場面，令好多人覺得「浪漫勇士」喺杜拜草地大賽可以easy win，點知都會陰溝裏翻船。至於係咪日本馬打隊際令「浪漫勇士」輸？筆者呢啲唔評論啦，只係想講如果唔係「神志勇進」有番咁上下後勁，都唔會追到「浪漫勇士」，所以輸就係輸，無得講嘅，況且如果有睇埋杜拜世界盃，見到喺沙特盃贏「浪漫勇士」嘅日本馬「青春永駐」連Q腳都保唔到，苦苦掙扎之下只得季軍，相信大家都為「浪漫勇士」鼓掌啦。

毫無疑問，「浪漫勇士」失利杜拜草地大賽，主要係同體力有關。先同大家講番整個中東之旅，第1關傑貝哈得錦標好似贏得好輕鬆，但唔好忘記同場放得好快嘅「量時度力」最後100米跪低戰死沙地，「浪漫勇士」係造出場地紀錄時間掄元，要知道沈集成都話當時馬王狀態未十足，相信呢場遠征都用咗啲力。至於第2關沙特盃更加唔使講，無講係獎金抑或名譽，筆者都有理由相信呢場一定谷到盡，以當日「浪漫勇士」轉彎入直路嘅走勢，的確君臨天下咁嘅款，點知遇着另一隻同樣好似癲咗一樣嘅「青春永駐」，雙雙拋離對手10個馬位，但始終「青春永駐」泥地根據多啲，令「浪漫勇士」飲恨，同時亦令呢兩隻馬成為依家嘅全球評分第一、二名賽駒。

谷盡後隔多月再跑一級賽，嚴格上「浪漫勇士」已經打場兩場硬仗，講真以呢啲馬嘅級數，晨課未必睇到狀態回落咗幾多，實際去到出賽，「浪漫勇士」都係出盡力，事關呢匹馬王都唔係第一次狀態、體力都未必十足下贏大賽，去年贏完覺士盾後回港再攻下香港盃就係最佳例子，今次佢都盡力嘗試，其實去到終點前已經劣勢，但最後發現影相只係輸條毛，網上有張相寫係輸0.0006秒，就知內在鬥心有幾驚人啦。

從今次「浪漫勇士」、「青春永駐」喺杜拜失利，相信大家都明白經過一場硬仗，一場獎金極豐厚嘅硬仗後，馬匹能否回氣，真係疑問，近績係咪決定投注嘅因素，呢度要小心評估。至於「浪漫勇士」，真係攰喇，幕後決定讓此駒提早抖暑，決定係好事，咁下季點？下季先算啦。

■山無陵