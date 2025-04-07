周六女皇伊利沙伯錦標　麥道朗靠精緻之道回勇！

留意嚟緊周六有澳洲女皇伊利沙伯錦標賽馬日10場轉播來港供受注，頭場開跑時間為當日上午9時45分。睇番最近海外賽戰情，上周六晚的杜拜世界盃賽馬日，麥道朗為港隊3駒出戰，在杜拜草地大賽鬥至最後一步被「神志勇進」趕過影輸而再度屈居亞軍，相信鞍上人麥道朗都會感到失望。不過此位新西蘭名將身經百戰，經過短暫休息後，今周六返澳洲再騎「精緻之道」出戰女皇伊利沙伯錦標2000米一級賽，誓要捧盃！

由著名練馬師華禮納訓練的7歲馬「精緻之道」，出道至今已摘下12場頭馬，踏入2025年更是愈戰愈勇，經過2月出戰二級賽1400米上名後，3月跑雍容爾雅錦標一級賽後上壓倒「狂迷女孩」勝出，繼而上仗出戰玫瑰崗馬場上演的蘭威錦標2000米G1，再於麥道朗胯下以輕鬆姿態收韁衝贏「力先生」，取得服役以來第8項一級賽頭馬，近況確是勇銳無比。

「精緻之道」今次相隔一年再戰女皇伊利沙伯錦標，上年敗於澳洲馬后「珍蓮驕驥」得第2名，當然不甘心，今年乘勇再來絕對有力坐正，可以放心捧場。