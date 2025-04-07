第一二口孖T一注獨中派$400萬

今次周三谷夜跑9場，潘頓停賽下布文及艾兆禮均最多近績突出坐騎，值得留意。至於第一口孖T及第二口孖T俱有多寶80萬元，預計10元一注獨中可獲得400萬元。另外，在第6場、第7場及第8場之四重彩及四連環俱設有多寶80萬元。布文所騎的「嫡愛好」、「電玩精英」及「紫荊歡呼」均排靚檔起步，坐位望贏可做膽。

今期第一口孖T編在第2場及第3場，頭關第2場四班1200米，布文再騎蔡廐「嫡愛好」爭功，人馬上仗跑同程排8檔留得較後，最終沿欄追得第5名，今次排2檔可以跟前沿欄追，用王牌戰意十足，機會秤先。尾關第3場四班1800米，沈廐「香港神駒」上仗跑谷草一哩僅輸半馬位入Q，且餘勢相當強勁，頭馬「智勇名駒」更締新四班谷草一哩班際時間，證明「香港神駒」現居四班有利，今次增程初跑谷草1800米，改配布文留前鬥後力足補中。

第二口孖T編在第4場及第5場，頭關第4場四班1200米，韋廐「電玩精英」上仗在布文胯下排12檔後上入Q，人馬今排4檔起步，威力可期倍增。尾關第5場三班1000米，布文無坐騎，馬膽揀艾兆禮坐騎「顏色之皇」，上次贏馬開竅，有權保持升軌再捷。

第6場第7場第8場四重彩及四連環多寶各$80萬

紫荊歡呼領航天子黑桃火箭穩膽

第6場、第7場及第8場四重彩及四連環各注入80萬元多寶，布文坐騎可以繼續做重心。第6場四班1200米，希廐「紫荊歡呼」上仗出戰田草1400米拚近得殿軍，今次轉場縮程排2檔起步，可期反客為主。蔡廐「勁者」前速可靠，搶埋欄亦有出頭機會。

第7場廖廐「領航天子」自購馬現居四班有利，上仗同程谷草一哩沿途被頂在三疊，尚見所負不遠得第6名，進度向上馬換布文執韁，有權殺入前列。柏廐「滿心星」連續5仗跑田谷泥俱上名，前仗谷草一哩贏過，忠心可靠。

第8場布文與柏廐的「黑桃火箭」極為合拍，人馬今季已取得2W，1月尾敗後休賽至今，最近猛操縮程返一哩，可憑新鮮感搭夠。「大學生」排4檔有利，上次放唔出也輸得接近，今搶出有計。