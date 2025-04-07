【三三不盡】新三哥艾兆禮　近3次谷戰例起孖！

艾兆禮雖然剛周日未能連勝第8期，但近3次谷草夜賽俱起孖，手風大順，今次谷夜也獲得許多實力坐騎，蔡約翰提供「金匯昇昇」及「勁者」此兩匹勇銳分子，並再騎游廐新勝的「顏色之皇」再進攻勝途1000米。特別留意羅廐「追風」今季兩次贏馬俱由潘頓執韁，其後3仗用其他配搭未能再添進帳，且看艾兆禮初次策騎會否炮製驚喜？此子現時以38W高據騎師榜季軍，若然表現延續下去，今季分分鐘佢做新三哥！

游達榮剛田草取得3W，相信攻勢陸續有來，第5場三班1000米，游廐「顏色之皇」上仗同程配艾兆禮趕過「年少多好」勝出，此場頭馬更成為艾兆禮及游達榮在港合作第1W，意義重大，今次原裝配搭再攻勝途，排4檔起步不俗，賽前有4課快工夫，當中兩次在草地出試，動態依然積極，有望繼續交出好成績。

第6場四班1200米，蔡約翰將4歲未出頭的質新PPG「勁者」交予艾兆禮執韁，此駒至今跑過5仗已累積足夠經驗，今賽前與「金鑽貴人」同組試閘，追勢強勁，狀態不斷進步。雖然該課泥閘由布文考驗，但布文此場要為希廐「紫荊歡呼」效力，惟改用艾兆禮戰意不減。

第7場四班1650米，羅廐「追風」上季尾開始在港出道，拚至今季12月開竅進步，於潘頓胯下贏完五班再贏四班，但兩捷加分後要時間消化評分加幅。最近3仗用不同騎師雖然未再贏馬，但跑獲1亞及兩個第6名，演出依然忠心，艾兆禮今季夥拍羅廐「美麗緣分」奪5W，最近亦贏「南區旺」及「南區之星」，騎練有望繼續擦出勝利火花。

第9場三班1200米，蔡廐「金匯昇昇」今季曾在麥道朗及潘頓胯下一連3仗跑獲亞軍，可見狀態長勇，前仗由來港客串的莫雅幫手贏回一仗，上仗初升三班負輕磅，艾兆禮接手拚得季軍，表現不俗，人馬跑過一仗有望默契更佳，今次負120磅不重，有力征服三班。