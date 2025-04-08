韋達周三跑馬地外送服務！

韋達今季成績差強人意，至今只得18W令人失望，可幸近期於谷戰頻頻出擊得手，已經取得3連勝，周三晚傾力動員9駒參戰，上賽走勢露光的生力軍「蜜蜜送」，聯同今季谷戰頭馬「皇帝英明」與「祥勝力駒」，大有機會造就練者延續強勢。

踏入從練第6季，韋達成績不進反退，尚幸谷戰成績依然穩定，季內摘下14W。跑馬地已成為韋廐出擊主場，上周三夜賽新加盟的「金駿星」，處女馬落五班抽不利大外檔，依然變身成功，充分展現練者訓練谷戰頭馬頗有心得。

周三晚韋達馬房強勢而來，出賽資歷最淺之「蜜蜜送」，上仗轉場初跑谷草一哩，奧爾民接手票數冷落卻有亮眼走勢，直路沿欄偷位長驅直進，只以半身位不敵「卓越蒨鋒」得亞軍，質新馬拚後持續進步，原裝人馬勢成爭勝主力所在。

韋達今戰派出「皇帝英明」與「祥勝力駒」兩匹季內谷草頭馬迎戰，當中「皇帝英明」三班雖未曾展現競爭力，但季內贏馬表現出色，如今跑同程1000米比起1200米更理想，只得10駒參戰場合，所遇對手既非太強，今仗於三班隨時有機會迎來突破。

而在拆開3組的四班1200米賽事，新勝「祥勝力駒」及上仗在港首次上名「電玩精英」，雙箭頭以最佳配搭分途誓師，牌面也是不容忽視。