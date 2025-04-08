【晨課起筷馬】寓賽於操　狀態已冒勇

第3場四班1800米，「勇晉當銳」上季尾於谷草一哩力壓「江南勇士」及「逐步贏」打開勝門，水準一啲都唔失禮，今季復出首兩戰向贏馬路程進發，卻連番錄得大敗紀錄，幕後即時安排轉投游達榮馬房。

「勇晉當銳」喺新環境訓練下，除咗馬匹健康保養得唔錯外，狀態一直未見有太大轉機，或者係馬房固本培元手法，先打好根基再作打算吧。「勇晉當銳」轉倉後先後3度安排上陣，兩戰泥地一哩及上仗田草1800米，演出無甚起色，但其實並非純粹熱身。兩戰泥地皆排14檔關係，早段刻意切入留後，直路追到幾多就幾多之下，目的求熱身可以理解，到上仗轉戰田草1800米，明顯想仄試氣量，擺得較近仗前，最終所負不遠，狀態明顯有起色。

試閘姿態輕描淡寫

賽後操練工夫亦變得積極，復課初期先做番正常快跳程序，4月1日安排試番課泥地1200米大閘，「勇晉當銳」出閘反應快，唔使點騎已穩守前列位置，鞍上人田泰安沿途無乜催策動作之下居貼欄領放位置，姿態輕描淡寫，入直路拍實「北海盜」纏鬥之下，最終以1馬位落敗只跑第2名，但飄甩季軍馬逾3個馬位，狀態已悄悄冒勇。

■陳志懷