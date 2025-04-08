【張基焦點】風雲武士5檔夠殺

剛周日憑「增強」及「神馳」起孖兼成為騎師王的艾道拿，周三跑馬地賽事即使只騎5駒，但坐騎實力不弱，有權乘勝追擊，「風雲武士」終於抽好檔，有權食尾胡，而「跑得好快」則落到四班，面對較弱對手已有一爭之力。另外，「勁者」今次抖夠才出，可望回復真身。「三江飛輪」上仗跑近後，今次操練工夫明顯加強，不能忽視。

第9場三班1200米，「風雲武士」來港初期已證明能力，在三班肯定可以站穩，只是近仗一再抽外檔，難以交出好表現，然而剛戰重戴羊毛面箍跑此程抽10檔也追得好，今次改用馬房殺手之一的艾道拿，配合5檔之利，有權取得今季首場頭馬。

第6場四班1200米，「勁者」質素或者不太突出，演出亦頗失準，但已證明是一匹均速短途馬，而牠近期表現平平的原因，相信與出賽頻率有關，此駒初出於嫌短的谷草1000米已入三甲，翌仗隔9日跑卻落第，上回同樣只隔14日再出大熱倒灶，今次抖了28日，形勢對其有利，坐二望一。

第2場四班1200米，「跑得好快」有能力，於澳洲贏1250米時是擺前走，上仗在三班跑谷草1000米用黃智弘即使唔夠快，走勢不差，今次落到四班跑1200米肯定較合腳法，上季曾於三班贏馬，如今檔位好值得捧。

第3場四班1800米，「三江飛輪」曾有腳患，加盟葉廐後一直減分，最近出賽頻率算正常，剛戰賽前工夫普通，卻有走勢，今次埋門立即安排5課拍跳，備戰截然不同，有冷門機會。