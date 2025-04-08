【進階選項】紫荊歡呼目標清晰

近期世界各地都有大賽舉行，如上周六澳洲悉尼冠軍賽馬日首天賽事，同晚亦有杜拜世界盃日，馬迷們現在可安坐家中扭開電視欣賞直播。有名氣騎師們亦獲邀參賽，潘頓、布文及艾兆禮均飛到悉尼參賽，然後匆匆趕返翌日參加本地賽事，可能有朋友認為，他們一上飛機便可以大覺瞓，但如有經驗者便知道，就算你坐商務，甚至頭等，都未必可以個個睡得着，淺睡和熟睡已經直接影響精神體力，結果潘頓及艾兆禮均無馬贏，前者在鏡頭看更軟手軟腳，布文贏的只是一匹大超級的「首飾天空」矣！

潘頓停賽可以繼續回氣，布文就有7匹坐騎，第6場「紫荊歡呼」是其中一匹牌面馬。上周揀同幕後的「紫荊拼搏」，雖然希斯連場出擊，但最後只得1W未算太順，此駒亦只得季軍。「紫荊歡呼」抵港14戰只1勝其實是失望，但季內四班後上輕勝，上場1400米排11檔跟前跑法只輸四分三馬位第4，證明目前評分就算負重兼用任何跑法，都可以在前列衝線。今次轉場跑谷草對手減弱之餘，終於不用再抽大外檔，賽前磨多課直路草閘，出擊態度非常清晰。

希斯馬房尾場的「風雲武士」比「紫荊歡呼」多跑1場，暫時2W亦只算略好，今季連場接近未勝，前仗田草1400米已追得勁，上場初跑谷草可惜排10檔，湯普新出閘後將牠縮後，末段沿欄追前甚多，證明窄場一樣合腳法。最近3仗全部10檔或以外，今次換艾道拿抽5檔形勢完全不同，我相信只要健康回復正常，目前66分肯定可以再上，不要忘記牠只是4歲馬尚有進步空間。