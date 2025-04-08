【三重彩地帶】四降五「飛」黃騰達

第1場五班1650米，「瀧澤飛駒」跨季五班連捷，上到四班雖未有頭馬，但也兩次入位，贏牠的「先到先得」及「一起美麗」都是季內四班兩捷馬，今次落班對手級數差一大截，換上東廐頭號殺手艾道拿，更添戰意。

「威威父子」及「領航傳祺」都是潘明輝的嫡系坐騎，近況俱有水準，一併兼顧以免捉錯用神。「駿彩飛馳」布文今季騎3次全取獎金，人馬默契最好。「朗日雪峰」上場初試同程以偏快步速放頭，一席季軍有水準，惟今晚A欄多數利追，或打點折扣。

第3場四班1800米，「獎星」今季在同程得冠亞，身旁對手是「北海盜」、「盈益善」等，屬四班中上水準，近仗落第均遇意外，換潘明輝合拍度不減，評分水位雖然不多，但爭一席做複膽仍勝任有餘。

「勇晉當銳」上場田草1800米跟前練氣量，今次不報勝途一哩轉跑1800米，箭頭所在，埋閘有閘，操弗決心打硬仗。「大將」季內同程6戰全跑前4名，水準穩定。「整蠱專家」一哩田閘直路稍畀即有反應，輕鬆掄元，比起11月三班上名時低8分，照計已有利可圖。「風起雲湧」上場田草2000米跟前跑第4有點驚喜，縮回1800米而今場應該有步速，守內欄2、3位形勢不俗。■海東