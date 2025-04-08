【耀眼精選】輕功猛男磅輕爭連捷

相信好多香港馬迷都同筆者一樣，呢幾日嘅睡眠質素都好差，一瞌埋眼個腦就自動重現杜拜草地大賽拉士50米嘅畫面，不斷重播馬王「浪漫勇士」，再一次畀日本馬響終點擒下嘅鏡頭。0.0006秒，不足1cm嘅距離，充分解釋何謂勝負只差一線。「浪漫勇士」連續兩場看似勝利在望之際，只差一兩步卻由天堂跌番落地獄，心理質素再強都難免出現波動。唔少評論將「浪漫勇士」之失歸咎麥道朗發揮失誤。

跑馬唔係康樂棋，唔係田徑100、200米，唔會有指定嘅領地、跑線，為咗勝利寸土必爭，陣上碰撞，意外在所難免，尤其跑大賽，騎師爭位就梗㗎啦，擂台躉畀專人嘜實，招呼更加係指定動作。

估計「浪漫勇士」團隊賽前商討戰略時，諗過好多可能性，得出跟前望空守好位係最少意外嘅跑法，麥道朗忠實執行策騎指示，最終變成幫「神志勇進」破風，係最唔想見到嘅賽果。再次受制於日本馬，撇開運氣，對方每每可以派出3、4駒參戰，前中後都有馬補位，可因應賽事發展主力副選互調角色，完美演繹團結就是力量。

最肯幫人嘅姚本輝將「輕功猛男」交畀賀銘年操刀，以呢匹馬上仗贏馬姿態，重返三班孭輕磅可再贏。至於「領航天子」連仗跑近，換布文更添信心。