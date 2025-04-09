【分秒在握】先拔頭籌誓要登峰

方嘉柏早前經歷了一個小低潮，整個12月居然一場未勝，不過近期成績已有起色，尤其上周三谷戰更起孖兼贏出練馬師王。來到今次，旗下「朗日雪峰」出爭頭場，憑主動跑法可先拔頭籌。

今次谷草賽事採用A跑道，雖然跑道較闊，但直路卻相對較短，後上馬未必如預期般能佔上風。頭場屬五班一哩賽，由於班次低馬匹質素平庸，若非步速甚快又或特別利追，相信要後發先至一點都不易。「朗日雪峰」之前一直主攻中短途，季內更曾在谷草1200米兩戰獲季殿各一，雖然未能勝出，但名次及表現已屬來港後最佳。

上仗「朗日雪峰」初次挑戰谷中一哩，由於欠缺賽績支持，因此一直是10倍開外的冷門，但埋門馬匹票數急跌成為5.9倍，可見有人亦有相當信心，而此駒一出閘已搶頭，全程自領之下放入第3名，輸兩個馬位看似冇威脅，實際上表現其實並不差。

翻看該場分段時間，首1250米造1分15秒正，比標準時間快了足足1秒2，而比同晚三班還要快1線，比四班更快4線，在這樣情況下，放頭自然佔不到便宜，但「朗日雪峰」能夠放入季軍，反映長力相當，難得今次同場快馬欠奉，能夠自行慢放的話，一放到底又有何奇？

■長風

第1場 10朗日雪峰 1馬特峰

2瀧澤飛駒 3駿彩飛馳