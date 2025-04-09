未跑退役前香港名氣PP　澳洲重響勝鼓部署跑G1

曾於前季運港服役，由告東尼訓練嘅英國自購馬「雷電鬥士」，挾當地3戰全勝嘅驕人戰績，抵港後備受矚目，無奈季初操傷腳，筋腱受傷情況嚴重，未跑黯然退役，馬匹其後轉往澳洲，加盟希斯三位公子旗下，結果上月復出展現威力，一擊即中。

講番呢匹「雷電鬥士」，由於香港無跑過，追溯來港前，於英國以Tatsumaki馬名所勝之最後一場賽事，已經係2021年10月2日，由郭能輕勝於新市場嘅1200米2歲條件賽，如今轉運澳洲，經過希斯三位公子悉心料理 終於調理好呢匹馬傷患，3月15日於考菲爾德馬場開始佢真正嘅久休復出，由施德瀚快放到底，勝出3歲以上指標74評分1200米讓賽。

相隔超過三年半無跑過，「雷電鬥士」縱使已經6歲，實際至今只係響英國贏晒跑過三場，依然仲有好長里程，更何況久休復出都可以贏馬，希斯三位公子自然躊躇滿志，而佢哋計劃將會效法同主「精彩鬥士」重生之路，再向G1進軍。

「雷電騎士」本周末會先升呢於大金山馬場，改配戴文高出戰一場指標84評分1100米讓賽，視為大賽前最後熱身，然後目標鎖定五月於南澳洲萬富圍所舉行嘅一級賽，途程為1200米嘅古活錦標(The Goodwood)。