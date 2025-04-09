冠軍賽馬日　3場G1獲選參賽馬匹公布

馬會今日公布，冠軍賽馬日3場國際一級賽獲選馬匹名單公布，雲集本地及海外精英賽駒競逐，全數場合滿額，另加4匹後備身份合共46駒，正選馬匹中，主隊佔26匹，海外賽駒佔16個名額，而今年海外賽駒更加突破去季只得日本與英國兩地代表，同時加入了法國、巴林、澳洲及新西蘭頂級賽駒，令賽事更為熱鬧精彩。

今屆海外賽駒亮點，當然是去屆英皇錦標得主「歌利巨人」、以及屢傳征港之澳洲分級賽鐵馬「樂觀派」，落實來港參戰，分別出戰女皇盃與冠軍一哩賽，而兩駒加入海外大軍行列，實力方面明顯較上季提高，相比起去季只得3匹海外賽駒具有G1頭馬經驗，今季20匹一級賽勝出頭馬之中，海外賽駒有過G1頭銜多達10匹，除提過上述兩駒之外，還有近況悅目嘅澳洲代表「御皇贊助」、新西蘭代表「贏家」、日本代表「自由島」、「琴鍵高奏」，俱會在今屆賽事亮相。

主隊今屆想要繼續完成3項G1大滿貫，難度稍增，皆因主題錦標女皇盃，今屆少了遠征中東「浪漫勇士」，放棄爭奪4連霸，成為海外賽駒圍攻目標，在主、客兩隊於今仗各佔一半席位場合，海外賽駒爭勝牌面明顯秤先。

冠軍賽馬日將於4月27日舉行，去屆冠軍賽馬日天不造美，要在變化場地上演，今年自然期望，當日可以在天晴地快場合，迎接今屆賽事來臨。