【女皇盃】港隊馬要靠生力軍　海外賽駒伺機掠奪

新一屆女皇盃賽事，14匹獲選馬匹之中，主隊及外隊各佔半數名額，香港馬王「浪漫勇士」經歷遠征中東之旅後，決定提早收咧休養生息，放棄爭奪女皇盃4連霸，加上應屆香港金盃得主「遨遊氣泡」轉戰冠軍一哩賽，主隊頓失兩大重心，面對一眾海外強手挑機，以一眾舊馬能力，恐怕難以招架海外對手強勢挑機。

主隊注入4歲生力軍，彌補兵力不足，於今屆4歲經典賽事系列參戰馬匹之中，香港經典盃得主「球星」，以及新鮮出爐打吡大賽冠軍「百賀飛駒」，將會加入戰團，而新勝G2主席錦標之「直線力山」，練馬師姚本輝原先表示會出戰冠軍一哩賽，最終改爭女皇盃。

至於外隊馬匹，今屆絕對係重量級，東瀛大軍就有剛出戰完杜拜草地大賽、前三冠馬后「自由島」，以及前年日本打吡冠軍「鍵琴高奏」，尚有常客「先見」，3駒先後被「浪漫勇士」擊敗過，攜手捲土重來，強手已去，自然心存大欲。

名氣最響尚有法國賽駒「歌利巨人」，今年復出向世界大賽進軍，征港以女皇盃為復出首站，將會續配蘇銘倫，尚有一口氣連贏4場、取得一級賽3連勝之「贏家」，將會由掉轉槍頭之潘頓為此駒掛帥，另兩個名額分別為「譽滿杜拜」與「奇力駒」。