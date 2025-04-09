【冠軍一哩賽】遨遊氣泡重返強項　遭遇澳洲雙雄圍攻

冠軍一哩賽14匹獲選馬匹，主隊以「遨遊氣泡」領軍共有9駒參戰，其餘澳洲、日本、巴林與英國4個地方共佔5席，當中以澳洲「樂觀派」與「御皇贊助」兩駒貴為一級賽頭馬，實力自然秤先。

「遨遊氣泡」上場赢2000米香港金盃有餘未盡，最終還是鎖定今季4戰取得3冠1亞之田草1600米，專攻冠軍一哩賽。由於冠軍賽馬日有不少世界級強手來襲，與其都要面對強手，不打無把握之仗，只有專注最強賽程，更重要馬匹將以托弗狀態迎戰，勢必成為主隊爭標希望。

「永遠美麗」貴為上屆盟主，未知是否受惠於變化場地突如其來，今季表現卻令人失望，反而主隊4歲生力軍，於今屆4歲經典賽事系列成績出眾之「祝願」，3關賽事取得1冠2亞，剛戰上試2000米競逐打吡，排檔不利尚且後上影相飲恨，廖康銘安排此駒返回一哩出擊，本身未見底，更加不容低估其威力。

外隊馬匹之中，澳洲雙雄成為「遨遊氣泡」爭標最大威脅，尤其係「樂觀派」，以前年於覺士盾與「浪漫勇士」鬥至影相飲恨，及後繼續保持穩定水平，當地長期硬拚之頂流賽駒，與G1肯德百里錦標盟主「御皇贊助」，剛於唐加士打一哩賽跑獲亞軍，兩駒級數以至狀態，更加毋庸置疑。