CEO預言顏色之皇繼續食住年少多好

今晚第5場三班1000米，馬會CEO應家柏先生預期賽事步速中等偏快。「顏色之皇」前仗首次在港上陣，在沙田直路1000米賽負於「馬力」獲得第5名，顯示潛質不俗，上仗移師跑馬地1000米，出閘敏捷，貼欄據守第3位，直路力追領放馬，最後一步超越「年少多好」而勝出。「顏色之皇」今仗抽到4檔，續由艾兆禮主轡，有坐位望贏機會。

「年少多好」前速飛快，上仗幾乎一放迄終，僅於最後一步被「顏色之皇」超越，論進度已在取勝邊緣，今次雖然排在較為靠外的8檔，但狀態當起，仍然有位置機會。「好多利高」在上述那場賽事中首度在香港登場，沿途居於第4位走第二疊，直路上保持強勁走勢獲得第4名，負於頭馬僅僅超過兩馬位，今次賽前試大閘拋離對手掄元，加上正常的進度，今仗已有機會入位。

首次在港上陣的「領航君子」，來港之前在澳洲出賽8次，勝出5場頭馬，最近試了兩次大閘俱跑第1，其中一次跑馬地試閘途程正是今仗的1000米，兩次試閘俱在潘明輝胯下一放而返，毋須加以催策，今仗排在最外的10檔，或許對爭勝增加一點阻力，但仍然有機會爭取一席位置。