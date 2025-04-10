【賽後報告】城中勇士多血　金匯昇昇撞欄走甩照跑

是晚賽後撮要：

第2場：「城中勇士」氣管內有很多血。被查詢有關他在直路上的騎法時，布文表示，第3次上陣的「嫡愛好」未能適應在馬匹之間競跑，他因而不願讓坐騎在「北地烈馬」與「辣得金」之間強行推進。他說，當他觀察到「北地烈馬」於接近200米處時向外移離內欄時，曾考慮讓坐騎推進至「北地烈馬」內側，因為坐騎當時已向著內欄移入。他說，「北地烈馬」未有給予坐騎足夠空間以讓坐騎推進至其內側，他須停止鞭策，並於趨近50米處時將坐騎移至「北地烈馬」外側，以確保坐騎於末段望空。考慮了布文的解釋後，小組認為他在此情況下採取的競跑策略屬合理。

第3場：「勇晉當銳」接近300米處時在「獎星」之後受困而未能望空之際收慢。300米處至150米處之間在「獎星」之後受困而未能望空，在「青春力量」與「整蠱專家」之間緊迫競跑。賽後，田泰安表示，坐騎於躍出時失蹄，因而失地。他說，他於早段未有催策坐騎，以確保坐騎沒有因此宗事件而出現問題。

「青春力量」最後100米在未能佔取「風起雲湧」與「獎星」之間的窄位之際未能全力受催策。賽後，霍宏聲表示，「精明選擇」能夠領放，但陣上發出呼吸聲。他又說，他自600米處起嘗試按照坐騎慣常跑法加快步速，但坐騎在直路上對催策毫無反應及墮退。練馬師伍鵬志告知小組，他認為此駒在全天候跑道上角逐較合發揮。

被查詢有關他在直路上「大將」的騎法時，艾兆禮表示，接近250米處時，他留意到「歡樂老撾」略為向外斜跑，而「整蠱專家」則內閃。他說，他因此催策坐騎以圖在該兩駒之間推進。他又說，「整蠱專家」其後開始墮退及向外斜跑，他於跑離200米處時在「歡樂老撾」與「整蠱專家」之間未能望空之際須讓坐騎勒避。他說，坐騎其後因而未能望空。儘管「整蠱專家」在墮退之際向外斜跑，但小組仍告誡艾兆禮，他應確保在推進至空位時有足夠空位。

第7場：被查詢有關他的「威武年代」騎法以及此駒於早段及中段以快步速領放時，希威森表示，他獲指示讓坐騎佔取前列位置，但應確保坐騎不要取得遮擋，因為坐騎在能夠主宰大局時表現最佳。他說，他於早段催策坐騎以遵從策騎指示，並佔取領放馬「竣誠駒」外側的位置。他說，接近1200米處時，他催策坐騎上前以超越「竣誠駒」，坐騎因而開始搶口。他又說，坐騎於接近1100米處時在「竣誠駒」前方競跑，他鼓勵坐騎上前超越該駒，但坐騎未能展現前速以做到這點，因此他於進入對面直路時須進一步催策坐騎，而坐騎最終於接近800米處時能夠超越「竣誠駒」。

練馬師呂健威確認所發出的指示，並表示此駒首次在跑馬地作賽，或不合發揮。考慮到是賽的分段時間，即賽事早段的步速遠較標準時間為快，小組告誡希威森，他於早段持續嘗試讓坐騎上前超越「竣誠駒」屬判斷錯誤。小組進一步告誡希威森，在類似情況下，他應展現較今次為佳的判斷力。

第8場：「同益善」在運往跑馬地馬場途中右唇擦傷，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。鍾易禮（「寶成智星」）承認一項不小心策騎［賽事規例第100(1)條］，事緣於接近1100米處時，他容許坐騎在尚未帶離「包裝創新」下向內斜跑，導致「包裝創新」須勒避「寶成智星」的後蹄。小組判罰鍾易禮由4月27日星期日開始停賽，直至5月1日星期四才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定鍾易禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

被查詢有關他於早段「寶成智星」的騎法時，鍾易禮表示，鑒於坐騎負輕磅上陣，他獲指示嘗試讓坐騎領放。他說，他於早段嘗試遵從策騎指示，但當數駒保持居於坐騎內側時，坐騎走大外疊。他說，考慮到他的策騎指示，他繼續催策坐騎上前，但未能切入，他遂於趨近1100米處時讓坐騎在領先馬匹之後向內移入以取得遮擋。小組告誡鍾易禮，他於早段堅持嘗試超越內側馬匹的時間太長，屬判斷錯誤，而他應較實際更早佔取領先馬匹之後有遮擋的位置。

第9場：「金匯昇昇」在亮相圈內觸碰欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

一般事項:

第2場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至快地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第1及第2場的場地均為「好至快地」。

練馬師賀賢為當時尚未命名的K343報名參加4月8日星期二的試閘，被罰款2,000元。

押後研訊–4月6日沙田賽事–第6場（567）

「傳承效應」–小組是日就「傳承效應」退出上述賽事的原因展開研訊。小組聽取了練馬師巫偉傑、助理練馬師林健雄、策騎員李思樂及史澤佳，以及獸醫事務部主管（規管、福利及生物安全政策）方貝生醫生的證供。考慮了所有證供後，小組確定，儘管有既定制度防止馬匹於賽馬日進行治療，但「傳承效應」於4月6日早上操練後不慎接受降溫膏治療，而這種外敷治療藥膏不含違禁物質，常用於馬匹晨操後的治療。小組認為是項治療因疏忽引致，並非蓄意行為。巫偉傑因於賽馬日對馬匹施加治療而承認違反賽事規例第155(29)條，事緣他並無制定妥善程序以避免有關治療發生。巫偉傑被罰款兩萬元。小組將就上述人員行為，向馬房管理層呈交報告。