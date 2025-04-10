加盟葉廐試兩次閘贏晒　韋達要戴定頭盔？

唔知有冇人留意，尋晚跑馬地賽事，練馬師王嘅1號係韋達，事關韋廐之前3次谷戰都有進帳，尋晚又強陣出擊，點知最後雷聲大雨點小，全晚只得一匹大冷門「至高心得」入三甲，反而啲熱門輸晒，馬迷真係一殼眼淚，認真慘情。不過，輸足一晚後，韋達今個禮拜日亦要小心被人哋爆樽，事關早排喺韋廐拉走，去咗葉楚航馬房嘅「富國兄弟」，轉倉初出跑第2場四班1000米直路賽，兼且強配潘頓，擺明車馬出擊。

4歲愛爾蘭自購馬「富國兄弟」，上季出道至今跑咗8次，曾於田草及谷草1200米取得季軍，但今年元旦日跑田草1200米卻包尾而回，賽後驗出心律不正常，1月下旬就轉投葉廐，操練重新做起，上月初安排於從化試1000米草閘，有前有後率先衝線，然後上月尾返回沙田試多課1000米草閘因潘頓考驗，後上追過「勇闖高峰」，同組出試跑第4名嘅「紫荊歡呼」尋晚亦贏馬，反映「富國兄弟」已有爭勝水準，今次復出跑1000米直路賽，應該係精心部署，睇嚟韋達都要戴定頭盔，預咗畀航哥爆樽喇。