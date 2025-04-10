【賽馬以外】期待歌利巨人馬主玩轉香港！

冠軍賽馬日3場國際一級賽嘅獲選馬匹名單，尋日正式公布，1200米G1主席短途獎就變咗港日對抗賽，10匹香港賽駒鬥4匹日本馬，但應該都係短途王「嘉應高昇」表演賽，就算啱啱「里見夢境」喺G1高松宮紀念賽贏得輕鬆，斷估都唔可以喺香港反先國際評分達125分嘅「嘉應高昇」啩。

至於冠軍一哩賽，成日話遠征香港嘅澳洲一哩王「樂觀派」，今次終於肯嚟，咁希斯都想3位囝囝帶匹佳駟來港，等大家見識吓佢哋練馬功力嘛。講真，「樂觀派」上年可以喺覺士盾同「浪漫勇士」鬥到影相分勝負，今次嚟挑戰香港一哩王「遨遊氣泡」，唔係冇得跑，再加埋英國代表「湖林麗城」，應該都幾好睇，而筆者更想睇到嘅係，打吡飲恨嘅「祝願」，目前有冇能力同呢批G1馬爭呢？

去到女皇盃，冇咗3屆冠軍「浪漫勇士」，相信大家未必估到國際評分最高嘅香港代表，竟然係「直線力山」，後駒早前爆冷贏G2主席錦標後，姚本輝明明話會畀呢隻馬跑冠軍一哩賽，但最終轉跑2000米，或者唔想同廐侶「遨遊氣泡」打對台啩。正正因為預計主隊實力唔強，呢場2000米G1吸引唔少海外賽駒，名氣最大梗係上年贏英皇錦標嘅「歌利巨人」，加埋征港常客「譽滿杜拜」、新西蘭佳駟「贏家」。作為今次3場一級賽國際評分最高嘅賽駒，「歌利巨人」固然吸引，但筆者更期待此駒馬主，亦即美國新進馬主團體Resolute Racing老闆John Stewart嚟香港有咩搞作。

要數呢一兩年全球最出位嘅馬主，嚟自美國嘅John Stewart肯定排榜首，筆者或者大膽啲咁講，當佢係馬圈版嘅特朗普就得，因為John Stewart都係言論出位、擅用社交媒體、盡力打破常規，佢仲有雄厚財力，兼且佢嘅賽馬版圖唔止美國，歐洲、澳洲佢都一樣有興趣，早排澳洲嘅周歲馬拍賣會，亦見佢出手入貨，就連啱啱揚威杜拜，攻下1200米G1阿喬斯短途錦標嘅「堅信」，原來佢都係馬主之一，連古摩亞陣營都畀佢加入一齊玩，就知佢有幾唔簡單。

至於今次「歌利巨人」遠征香港，其實同John Stewart希望打破一啲賽馬畀約定俗成嘅規則有關，因為佢一直希望來自法國嘅「歌利巨人」可以出戰凱旋門大賽，但呢場2400米G1唔開放畀閹馬參與，佢希望法國賽馬會可以改例，最終人哋只決定研究吓，今年凱旋門大賽繼續唔畀閹馬跑，佢就嬲到今年唔畀「歌利巨人」喺法國上陣，同時決定以香港女皇盃作為此駒2025年首站賽事。

如果有留意去年嘅日本盃，「歌利巨人」有份遠征，馬主John Stewart就喺自己社交平台事先張揚，賽前1日會喺有樂町車站前派發「歌利巨人」嘅紀念品，當中包裝帽、T衫同埋一啲特製卡仔，結果搞到極多日本馬迷去咗排隊攞，最後驚動日本警察都係介入控制場面，最後John Stewart仲同一大班馬迷喺條街叫晒口號，為「歌利巨人」打氣。今次「歌利巨人」嚟港，如無意外John Stewart都會嚟，佢亦一早喺社交平台話好期待見吓啲香港馬迷，如果佢今次決定喺旺角彌敦道派紀念品嘅話，筆者真係好想睇吓有咩事會發生啦。

■山無陵