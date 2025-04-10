第四口孖T一注獨中派$400萬！

今周日跑11場而頭場舉行季內首場新馬賽1000米，留意開跑時間提早至12時30分。第四口孖T注入多寶，預計10元一注獨中可獲400萬元，首關第8場「手機錶霸」上仗一級賽仍跑近，今落一班配布文排2檔，做膽最穩。尾關第9場「中環精英」近況仍佳，返贏過的直路賽可做膽。至於第11場四重彩及四連環有多寶100萬元，值得投注。

第四口孖T頭關第8場一班1400米，「手機錶霸」剛G1撼「嘉應高昇」只輸3個半馬位，回師一班賽分量十足。「美麗同享」亦有級數，拖腳無妨。「綠族無限」遠征後返港跑3仗漸復舊觀，上次第4名不俗。「球星」延遲報名加入，相信希斯認為此駒體力未頹，上仗打吡大賽跑2000米拚敗，返3捷路程隨時更好衝。「開心寶寶」恃輕擺前走也有威脅。

尾關第9場三班1000米，「中環精英」上仗出爭田草1200米，走內欄不及外疊衝刺對手暢順，只得第4名，同場三甲馬再出包辦三甲，水準極佳，「中環精英」今返贏過的直路賽有望補中，值得做膽。「百威多贏」自購馬試閘展現上乘速度，首戰配停賽復出的潘頓必搏。尚有「實現夢想」3勝直路賽、「快靚旺」新勝猶勇及「錶之極光」連場上名，也可作配。

第11場四重彩及四連環多寶$100萬

穿甲戰鷹安泰大勇秤先

今次第11場四重彩及四連環彩池注入100萬元多寶，又係刀仔鋸大樹時候，不妨用「穿甲戰鷹」及「安泰」做雙膽。「穿甲戰鷹」已經連續4仗殺入三甲，5歲馬戰力正盛，上仗1400米同程僅追不切輸短馬頭位得第2名，趁勇再跑必求補中。「安泰」上仗憑貼欄前置優勢鬥贏「穿甲戰鷹」，跑法機動進步未止，可期開出翻版Q。

配腳方面，「信心星」換黃智弘減7磅有利。「光年魅力」前仗1400米輕勝，返此程要提防。「奮鬥心」用黃寶妮減磅博反彈。「美麗邂逅」負116磅兼排2檔有助擺前走，也可爭一席。