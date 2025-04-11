【分秒在握】馬匹遠征係雙刃刀

對於馬匹遠征，筆者向來都抱中立態度，尤其係年長馬，在遠征之中所付出的體力，以及適應環境所付出的努力，並非如想象中簡單。無可否認，當一匹香港代表揚威海外時，的確係特別振奮人心，看到「浪漫勇士」贏出覺士盾、安田紀念賽及傑貝哈特錦標等，就算未有下注，也會有種莫名興奮，這是金錢買不到的榮譽感。但說真的，並非每匹馬都適應遠征，就以「遨遊氣泡」為例，兩次遠征都交不出應有水準，除了馬匹質素與能力之外，能否適應舟車勞頓是另一考量，值得慶幸的，係此駒遠征失敗過後，能夠成功振作更上一層樓。

但要講的，係更多不愉快的事件曾經發生，當年如日方中的「步步友」，遠征雅士谷後只贏過一次1200米短途賽；不朽馬王「精英大師」，狂勇之下贏出日本短途馬錦標後回港曾因「食欲不振、精神欠佳」退出，之後更未能再勝；甚或「騏綵」、「大運財」及「嫡愛心」等，未能再回港，因此馬匹遠征，絕非如想象中的簡單。

綠族無限終見復甦

今次「綠族無限」季初9月曾遠征，回港後表現遠離水準，上仗相隔遠征半年後終於有點走勢，今次出爭最強1400米負磅不重，可以一博。

■長風