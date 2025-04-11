長期受體重困擾　24歲金寶仔被迫掛靴

羅理雅囝囝金寶(Campell Rawiller)，日前宣布掛靴消息，而響昨日維省凱恩頓馬場(Kyneton)作告別戰，可惜兩匹坐騎都係落敗收場，未能帶來最後勝利。

現年24歲嘅金寶，年紀輕輕就要掛靴，競賽生涯只係短短6年，自2019年9月21日披甲正式出道，短短三日已經取得首場勝利，響爸爸羅理雅嘅光環加持下，已被譽為明日之星，無奈年青人個子比老爸羅理雅更加高大，體重不斷增加備受困擾，而金寶尋求突破，前年改向跳欄賽雙線發展，甚至在跳欄賽發展亦不俗，前年更贏過重要錦標澳洲低欄賽錦標(The Australian Hurdle)。

金寶表示如非有跳欄賽存在，自己可能更早時間已經掛靴，佢好多謝家人嘅支持，即使未能再做騎師，佢認為只是自己人生其中一頁，展望未來佢依然好正面，並強調日後仍會專注響馬圈不同崗位工作，由於自己尚年青，希望可以作不同嘗試，正如早前跟隨拍賣馬來港做策騎員，出席香港國際馬匹拍賣會，借此機會觀摩，稍後將會開始學習馬房管理。

至此金寶仔個人策騎事業告一段落，響佢策騎生涯中，上陣總次數為1,874次，包括平地及跳欄賽事，合期取得193W，最後勝利已經係本年1月11日，於鄉郊馬場King Island策騎Party Stop贏馬，英文馬名對於金寶仔嚟講別具意義。