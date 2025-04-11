堀宣行兵分兩路　先攻香港再衝美國

日本名牌練馬師堀宣行，今個月底就會領軍征港，不過佢嘅行程唔只一個地方，因為一個禮拜之後，佢就會再响美國出現，實行兵分兩路。

堀宣行今次香港之行，會帶同去年香港短途錦標得第3「里見夢境」，月底來港出戰主席短途獎，再向「嘉應高昇」挑戰，而廐侶「鍵琴高奏」亦會捲土重來，出戰重頭戲女皇盃，不過練者兼顧香港行程外，仲有匹「豪華茶座」（Luxoe Cafe），將會角逐5月3日舉行嘅美國肯塔基打吡大賽。

對於兩匹征港賽駒，當然係有備而來，不過堀宣行對於美國之行，更加高度重視，畢竟響日本馬圈之中，勝出肯塔基打吡大賽，與及法國凱旋門大賽，都係佢哋一直未圓佢心願。上屆矢作芳人訓練嘅「青春永駐」就同冠軍擦身而過，三駒同到下影相飲恨跑第3，肯塔基打吡夢再次落空。

今年重任就落響堀宣行「豪華茶座」身上，上月底就由莫雷拉輕取直接出線之1800米泥地伏竜錦標（Fukuryu Stakes），一口氣完成4連勝佳績，已被視為東瀛大軍爭標希望之一，另一匹已經展現實力馬匹，就係應屆阿聯酋打吡「喜飆速」，昨日更加自杜拜提早飛底當地，利用充份時間熟習水土。至於「豪華茶座」就會響本月21日響日本啟程。