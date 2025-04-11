前華將轉型　擔任澳洲神奇百萬拍賣公司香港區代表

作為騎師，競賽生涯總有一個限期，但即使退下來者亦有不少選擇繼續留在馬圈發展，香港賽馬會第18期賽事見習學員畢業生楊宗澤Thomas Yeung(原名：楊啟棠)，從騎勝出超過100場頭馬，掛靴後近十多年來曾參與馬圈不同崗位，先受大摩私人聘請為其房擔任策騎員，繼而在香港賽馬會賽馬事務部及馬術事務部任職，學習企業及馬房管理運作，目前他已接任另一項新項新挑戰，成為澳洲神奇百萬拍賣公司(Magic Millions)駐香港區代表，於4月14日正式履新，主力職責是替香港馬主及練馬師作為諮詢橋樑，為他們覓得心頭好。

楊宗澤自掛靴後從不間斷自我增程，與馬共事超過二十載的他，由策騎以至對馬匹習性、日常生活模式可謂瞭指掌，近年更開始鑽研馬匹血統，亦不時到世界各地牧場及馬匹拍賣會實習觀摩，從而了解行情。今次機緣際遇獲得神奇百萬公司邀請擔任這個新挑戰，他不諱言是一個夢寐以求的職業。

「首先好感激神奇百萬拍賣會給予機會讓我擔任其香港代表，對我自己本身來說亦是一個非常有挑戰性嘅工作，因為除了要認識馬匹血統同拍賣會運作外，亦需要對香港這個獨特市場有深度認識，包括賽事模式同客戶需求等等。其實自多年前掛靴後我已經有想法希望有朝一日能從事馬匹買賣相關工作，作為我長遠職業方向，可惜時機上一直未能配合，如今終於有機會，感覺真係夢想成真。」楊宗澤說。

澳洲是出名的育馬大國，大家熟悉如三屆香港馬王「金鎗六十」、澳洲傳奇馬后「雲絲仙子」等都是神奇百萬拍賣公司出品，後駒當年只以23萬澳元出售，最後勝出超過25項一級賽，獲獎金超過2642萬澳元。楊宗澤期望他日能以自己的豐富賽馬閱歷，協助馬主及練馬師們購得優質良駒，讓他們享受養馬樂趣之餘，亦可帶動香港賽馬水準，繼續穩站世界前列位置，為香港賽馬末來出一分力。