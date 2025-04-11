今季5捷美麗緣分轉場！南區旺轉跑草地！

羅富全上周日沙田賽事由杜拜趕返，下半段入場督師即起孖，取得沙田4連勝，今個周日羅廐又有重心出擊，今季5捷之「美麗緣分」銳不可當，再加上「南區旺」力爭連勝，兩匹新勝兵團有望為練者再傳捷報。

羅富全馬房近兩季處於回氣階段，現時只能充分利用一批態勇精銳，力保馬房穩定成績，而且大都戰鬥力持久，陣上表現好開就好。羅富全季內18匹頭馬之中，超過2W共佔10駒，代表作當然是谷戰取得5捷的「美麗緣分」，另一匹「天威」亦於泥地取得4捷。

美麗緣分轉場爭功

「美麗緣分」列陣第5場衝擊今季第6W，谷戰專家選擇轉場出擊，羅富全坦言馬匹加至目前評分，高班谷草賽事少之又少，為免浪費馬匹勇態，要作不同嘗試，即使過往田草表現一般，但主要是馬匹尚未成熟，練者認為這匹高頭大馬偏向後上性能，估計田草依然有突破能力。

「南區旺」近仗雖然於泥地找到出路，然而今次轉跑草地並非無的放矢，無疑過往田草經驗較淺，惟每仗俱有接近走勢，甚至今季增程跑1400米就算落敗，亦只負兩個多身位，美中不足今次抽12檔，期望艾兆禮能克服排檔阻力，勇況而論卻是非常出色。