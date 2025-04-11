星球馬好大機會做加州萬里鄰居

上年度馬季香港最佳短途馬「加州星球」日前宣告退役，告東尼大加讚揚這匹頂尖佳駟，並形容牠為超級巨星。

「加州星球」合共上陣34次，贏得13場頭馬，當中包括3項一級賽，累積總獎金8,379萬多港元，馬兒更保持兩項沙田草地1200米新馬賽班次時間紀錄，分別是途程1000米的55秒33，以及1200米的1分08秒47。此外，牠去年勝出一級賽阿喬斯短途錦標所造的1分07秒50頭馬時間，更刷新杜拜美丹馬場的場地紀錄時間。

「加州星球」於2022年的香港一哩錦標，在潘頓胯下擊敗「金鎗六十」而奪魁；上季則在艾道拿胯下兩勝一級賽，包括2024年女皇銀禧紀念盃及阿喬斯短途錦標。

「加州星球」於4歲時表現出色，包括在2022年香港經典一哩賽在「浪漫勇士」之後跑獲亞軍，繼而勝出香港經典盃，之後在香港打吡大賽僅以馬頭位之微再次屈居於「浪漫勇士」蹄下，跑獲亞軍。

告東尼談及「加州星球」時表示：「由一開始牠便是超級巨星，訓練牠確是一種樂趣，因為牠帶給我們無限的喜悅及興奮。牠在港首季仍是新馬時已先後在1000米及1200米賽事刷新班次紀錄，其後更在杜拜的1200米賽事造出場地紀錄時間，實在難能可貴。牠是匹很容易訓練的馬，我可以隨心所欲，牠總會交出最佳水準。」

告東尼續說：「牠是匹令人十分期待的馬，不論你的要求如何，牠都會全力以赴。現時牠的競賽生涯已告一段落，我們會保持牠身心愉快，如可以的話，希望牠在澳洲的Living Legends享受退役生活。『加州星球』一直為梁氏家族及我帶來佳績，牠實在是匹夢幻佳駟。」