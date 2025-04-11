球星試閘冇錢收！希斯：倒不如跑300萬獎金賽事！

希斯於周日派遣「球星」角逐第8場一班1400米，冀望該駒能摘桂而回，為4月27日出戰女皇盃先壯聲威。

希斯原本計劃讓「球星」於本周二參加1600米試閘，但研究過今仗的報名馬匹陣容後，決定改為派遣這匹香港經典盃盟主出賽。希斯說︰「當我看到周日一戰的報名馬匹實力不算太強，『舉步生風』也不在其中時，我便想與其與『遨遊氣泡』參加沒有獎金的同組試閘，倒不如安排牠周日角逐總獎金逾300萬港元的1400米賽事。」

對於「球星」今仗只負119磅上陣，希斯說：「牠跑1400米往績出色，馬兒需要一次高強度的操練，而我不想牠相隔5星期才在下一仗跑2000米。我看過周末的天氣圖，有機會下雨，而牠跑濕地特別好，牠負輕磅加上可能在濕地作賽，所以我們會讓牠留後，讓牠於末段以勁勢衝刺。倘若牠能勝出，我不會感到意外。」

伍鵬志在今仗派出「綠族無限」、「神虎龍駒」及「飛鷹翱翔」，寄望均能交出好表現，他表示：「『綠族無限』最近兩仗表現良佳，狀態正在回勇。牠今仗很幸運地不用負頂磅上陣，相信有力一爭。『神虎龍駒』在潘頓胯下試閘表現不俗，看來狀態也正在回勇。『飛鷹翱翔』今仗將有輕磅之利，馬兒跑1400米的表現十分準繩。」