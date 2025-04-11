【論戰天下】日軍由杜拜威到澳洲

悉尼冠軍錦標日第2回，重頭戲女皇伊利沙伯錦標，日本代表「利森名園」今年放棄大阪盃征澳，以其在育馬者盃草地大賽力逼「桀驁之戀」水準，出戰澳洲中長途賽實力佔優，李慕華蘭域初體驗或有美好回憶。

突破界限級數佔優

S1-1：兩歲馬爭1600米表列賽。「突破界限」出賽4次1季，但大多跑分級賽，無論作戰經驗及級數似乎在此組略優勝。剛戰於玫瑰崗三級賽均速逐步追前，看來增程跑一哩更合。

無附加進步贏試閘

S1-2：「無附加」出賽5次3冠1季，2025年已於百肯南及沙丘園連取3W，包括剛戰勇奪百肯南未來新星錦標，以往勝出此賽馬匹往後亦有不少取得更高成就。賽前在格堡馬場試閘得第1名，感覺又進一步。雖初戰悉尼右轉但有熟悉場地的薛恩壓陣，可助此駒提升戰力。

比斯領主爭勝要角

S1-3：入選此場馬一定有近績，要揀檔位及騎師配合。麥道朗替在此組成績甚佳的練馬師李善出策「比斯領主」應是爭勝主角，由英國進口很快適應澳洲水土，上場紐卡素馬場1400米只影相僅敗，賽前試閘輕鬆追入第2名，4檔守好位跑形勢大好。

軍務女豪質高檔佳

S1-4：記得上年11月去澳洲直播墨爾本盃，頭場到沙圈相馬，見到初出的「軍務女豪」型格非常漂亮，但結果只得第7，不過小休後復出即在三級賽打開勝門，證明我眼光無錯。上場金拖鞋大賽玫瑰崗排外檔難跑，今次轉戰蘭域而抽到3檔有利其守好位跑法，質高可博。

秋暉誓延續不敗身

S1-5：今屆參賽馬較少，全場唯一雌馬「秋暉」周歲價180萬澳元，至今4戰未逢敵手。其實1200米對「秋陽」子嗣來說肯定嫌短，但陣上表現證明質素超群，既然獎金和草上女皇錦標一樣，亦毋須刻意增程撼年長馬，留在和同齡馬競逐可保不敗身。

珍惜當下難覓對手

S1-6：玉龍旗下的「珍惜當下」出賽10次8冠2亞，由去年9月至今連勝7場，包括維多利亞賽馬會橡樹大賽及葡萄園育馬場錦標兩項一級賽，除非華禮納派出上周贏澳洲打吡的「陽光小姐」挑戰，否則以此組對手實力應難對牠構成威脅。

射程範圍增程更好

S1-7：由愛爾蘭進口的「射程範圍」認真厲害，加盟活侯夫人及布特馬房後已取得4場頭馬，近3仗全無敵手，擺前走愈放愈順，上周主席讓賽贏馬姿態仍然輕鬆，「匠心獨運」子嗣增程出戰3200米亦無阻力，負輕磅有力再贏。

精緻之道1檔着數

S1-8：總獎金500萬澳元吸引兩匹日本代表參與，「地標圖形」上周唐加士打一哩賽全程居後，似未復舊觀，匆匆再戰機會一般，反而同屬週日賽馬團體的「利森名園」近況更佳，上年同期於大阪盃取得亞軍，年尾遠征美國育馬者盃草地大賽，敗在李慕華太過老定，短直路僅僅未能追越「桀驁之戀」飲恨獲亞，今轉戰蘭域闊場應有利其追趕，場地轉好勝望高。

「精緻之道」雖然以高價被玉龍收購，但事後證明眼光獨到兼物有所值，今場1檔起步可守在居中位置競跑，形勢或比主要對手稍勝。征澳3戰未逢敵手的「譽滿杜拜」當然不可忽視，上周延遲兩日仍然勝出鄧格錦標，前年在此賽輕取對手，外檔亦同樣要兼顧。

另一匹外檔馬「雄威霸主」於春季已攻下兩項一級賽，休後先於一級賽佐治萊德錦標力追第3，上場三級賽薛活德錦標補中，證明2000米一樣勝任。

狂迷女孩實力上風

S1-9：「狂迷女孩」曾於2022年參加此賽，結果當日大爛地跑尾二，是出道以來最差一仗。近日悉尼天氣好轉，相信場地情況正常，春季嘉年華後小休，復出3仗獲1冠2亞，上場佐治萊德錦標力追不及只得第2有點失運，今平磅跑雌馬賽實力上風。

湖中仙子級數佔優

S1-10：「湖中仙子」去年勝出一級賽肯德百里錦標及於佐治萊德錦標得亞軍，今季復出仍未交回其最高水準，上場星河大賽跑第8，同場第4名「百藝星」再出已攻下史密夫錦標，「湖中仙子」如今降班跑二級賽實力佔優，縱負重磅亦可秤先。