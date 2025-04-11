【世界觀】華禮納麗姬領先挑機

原籍新西蘭嘅悉尼冠軍練馬師華禮納坦言，以往每逢澳洲橡樹大賽，一見到有新西蘭賽駒在陣都會嚴陣以待，但今年佢樂於「倒戈」成為新西蘭陣營一員。華禮納形容今屆澳洲橡樹大賽係新西蘭女王同澳洲女王嘅對決，塔斯曼海兩岸經典賽冠軍嘅正面交鋒，佢派出新接手嘅新西蘭橡樹大賽盟主「麗姬領先」，連同與「雍容白荷」血緣相近嘅「得天艷女」，火併維省橡樹大賽冠軍「珍惜當下」。

「麗姬領先」喺新西蘭7戰6捷，上仗更攻下新西蘭橡樹大賽。華禮納指呢匹雌馬來投後適應極佳，今次有麥道朗助陣喺1檔起步，係「珍惜當下」主要對手。華禮納直言最大挑戰係點樣令「麗姬領先」喺季尾再踏巔峰，佢話新西蘭賽程同澳洲唔同，前者基本無休賽期，春秋賽季幾乎無縫銜接。佢同馬房手足已盡力推高「麗姬領先」狀態，呢匹馬抵澳後體重回升係好現象。

過去10年只係得兩匹雌馬包辦呢口紐澳橡樹孖寶，分別係兩年前嘅「寶妮威勁」同17年嘅「法北水都」。

至於「得天艷女」係11項G1冠軍馬后「雍容白荷」嘅四分三親妹，啱啱G3響羅克斯錦標贏得精彩，華禮納相信呢匹馬7日後同樣有競爭力。