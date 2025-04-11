潘一哥周日要大殺四方！

潘頓周日刑滿復出大受歡迎，11場賽事當中，成為極少數跑10場的騎師，質量兼備下又再擺出數胡格，當中與游達榮合作尾場「光年魅力」，潘一哥早前策騎廐侶「銀亮奔騰」涉及落樓意外，傷愈後分屬首度合作，顯然有心造就。另外，潘頓為賢廐效力「電路十號」與「笑喜喜」，同樣視為今戰重要數胡籌碼。

潘頓上月底傷愈復出，態況尚未十足，10場騎9駒，已經取得3冠2亞1季，如今輪到停賽期滿，11場騎10駒，必然期望更多頭馬見面，頭場新馬賽，再為黎昭昇效力「渾身解數」，賽前好評勢必成為眾矢之的，甫復出首仗已大有機會成為接風頭馬。

論潘頓今戰坐騎分量，絕對是頭尾兼備，壓軸一場再騎游廐「光年魅力」，縱使上場增程爭一哩只跑位置，未能趕及爭分進軍打吡，但以前仗贏1400米之養眼走勢，潛力表露無遺，無緣打吡或許更有利此駒長線發展，重返強項出擊，以潘頓壓陣，可以穩守尾門。

笑喜喜存心增程

至於潘頓今季與蘇偉賢之合作，入圍率極高，季內31次合作，取得6冠5亞5季，殺入三甲逾五成，今次合作兩駒近績尤可取，而一手主理之「笑喜喜」，只在其養傷期間由田泰安跑過一仗，上月底復出首日賽事，即為此駒跑獲季軍，是日即使有上名途程可報， 但蘇偉賢安排此駒增程出擊，相信一哥對於馬匹能力已有一定認識，自然不打無把握之仗。

此外，尚有初次接手賢廐的「電路十號」，剛戰轉場即於田草1200米殺入冷腳，易配圖強力爭加盟後首捷，交代心態鬥志更值捧。