【子上談兵】 如果要揀一匹香港馬拍電影 你會揀邊隻？

筆者最近翻睇咗《壯志奔騰》呢齣電影，戲入面主要講述1930年代美國一匹著名嘅賽駒「海洋餅乾」（Seabiscuit) 嘅故事，鍾意賽馬嘅大家記得去搵嚟睇。

然而筆者唔係一個戲評人，所以唔會喺度同大家劇情，反而想同大家探討下，如果要揀一匹香港馬拍電影，你會揀邊隻？相信唔少馬迷都會有自己嘅心水選擇。香港賽馬史上有好多傳奇馬王，每匹都有獨特嘅故事同魅力。「精英大師」、「靚蝦王」、「翠河」、「爪皇凌雨」、「金鎗六十」同「浪漫勇士」等都有自己嘅傳奇故事。

而筆者最後嘅選擇會係「精英大師」，筆者雖然無親身經歷過「精英大師」服役嘅年代，但當時仲係小朋友嘅筆者都聽過「精英大師」呢個名，就知道「精英大師」喺馬迷，甚至全港人心中有幾咁重要。

至於聽日11場田草賽事，「勁沙麈」前仗已經展現強勁嘅追勢，可惜最後以短距離之差落敗，上仗表現失準或多或少同檔位有關，今次抽返3檔值得憧憬。而「手機錶霸」對上兩仗越級挑戰一級賽表現平平，今次落返嚟跑一班，絕對係黃金機會。

心水推介

第6場（10）勁沙麈

第8場（3） 手機錶霸

獨贏位置過關二串一共4注

■阿子