【張基焦點】至旺財抖夠發難

韋達剛周三谷戰大舉出擊，可惜無功而還，而在周日沙田賽事，即使韋廐只派兩駒上陣，但「至旺財」今次抖夠出擊，或有不同演繹。另外，「勝得福」一再有走勢，未必一定要等到落五班，提防今場郁手。「小皇爺」有質素，幕後應該無保留，有權收復前失。「天將龍駒」剛戰輸形勢不利，今次再跑1800米應該有步速配合，不能忽視。

第3場五班1200米，「至旺財」尚未交代，今季初出於四班此程得季軍，只不敵「祝願」及「非凡達」，水準甚高，其後演出較為反覆，今年1月初跑五班此程，賽前抖了個多月，結果僅以鼻位被「鄉村樂韻」擊敗，再出變熱門卻因相隔日子短落敗，然後再跑谷草演出一般，今次足足抖了53日，可回復真身。

勝得福試閘出色

第7場四班1400米，「勝得福」演出水準算穩定，經常抽不利檔位也輸不遠，而從陣上走勢所見，牠本身較為均速，擺前可能跑得更好，今次負磅輕，復課試大閘撳住可擺前走，未必要降落五班，有權出冷。

第6場四班1400米，「小皇爺」型格好，容天鵬今季肯定無保留，剛戰跑第2表現可人，但可能抖得耐，跑來比較急，今次復課後已見收斂，有權補中。

第10場三班1800米，「天將龍駒」質素不俗，幕後指定用巫顯東，上仗跑此程有信心，可惜形勢一般，未能盡情發揮，今次即使檔位平平，但留放並非太難，況且同場多快馬，值得重視。