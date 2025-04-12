【進階選項】漣心星展現戰力

人與人之間在乎信任，尤其馬圈這涉及龐大金錢的運動，馬主與練馬師互信非常重要，試想每天都有離心，怎能百分百投入。方嘉柏是冠軍級，麾下忠實馬主甚多，其中「心星」系便全力支持。當然方仔對此系馬亦交足功課，「達心星」贏打吡、「顯心星」揚威香港短途錦標，成績證明一切。今季「心星」系陣容更龐大，「信心星」、「仁心星」、「賢心星」、「滿心星」及「深心星」合共取得6場頭馬，數字未算多，但在餘下3個多月時間肯定可繼續數胡。剩下兩匹未贏的「富心星」同「漣心星」亦隨時候命。

布文是「心星」系功臣，包辦當中4W，第3場「漣心星」試前試後，重配布文可助馬主再下一城。以此駒上季在谷草展示後勁，原以為季初已可打開勝門，結果兩戰谷草追近後便去沙田，近仗更玩泥沙，機會出現過可惜把握不到。還記得季初首仗希威森跑谷草掟大彎，只負個多馬位給予「耀寶駒」、「智勝攻略」等季內演出甚佳馬匹，草地戰力絕不差。今次除眼罩返田草排5檔，我傾向此駒早段放鬆留住再鬥後勁，比上仗貼欄前置效果會更好，這組有快馬，對其甚為有利。

第10場看來是水準甚高三班賽，但我對升班的「金主」繼續睇好。「秋陽」子嗣終如當初評估是匹正宗長途馬，自增程一哩後表現愈來愈勁，上場1800米早段步速唔算快，但負重磅下末段再爆一段22秒32衝贏，升班對手增強但負輕磅條件不差，繼續有硬淨的艾兆禮鬥後勁可信賴。