【三重彩地帶】G2落二班　「華麗」變身

第5場二班1200米，香港賽馬會社群盃，「華麗再勝」撇開上場G2對住「嘉應高昇」的敗仗，之前4仗非冠即亞，亦是今場唯一贏過二班同程，相對幾匹主要對手只揸住三班賽績，來得夠具說服力，沈集成之前為「浪漫勇士」遠征而分心本地賽事，現在係時候追落後。

「愛馬善」今季3捷三班同程，5歲大熟大勇，之前兩勝再出均入Q，乘勇繼續搏。「輝煌精英」季初讓3磅輕取「愛馬善」，現時反受讓兩磅更着數。「美麗緣分」谷草1200米無敵，一再造出高難度，田草賽績雖然證明不多，但憑當起之銳仍具威脅。「星際快車」季內曾勝二班，雖只贏直路賽，但1200米也在射程之內。

第8場一班1400米，「手機錶霸」近兩場挑戰G1不果，返回一班讓磅賽而負磅不重，形勢大好。「飛鷹翱翔」歷來5W均跑C欄及C+3欄，前置跑法在狹窄跑道威力最強，今次C欄又可大派用場。

「綠族無限」上場早段脫節，直路狂追第4，黃寶妮實際幫助不大，純粹馬兒自動波，今次換霍宏聲可期再進。「美麗同享」8歲走下坡，跑分級賽冇運行，跑番一班賽食老本仍可爭。「開心寶寶」112磅是最大賣點，且戰且走威脅甚大。「神虎龍駒」贏泥閘見回勇，潘頓騎4次2W1P，默契可信。■海東